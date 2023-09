Teachers Day 2023 Quotes Speech Essays Poems in Hindi English Marathi Tamil Telugu

On the occasion of Teachers Day we are glad to share with you India 5th September 2023 Happy Teachers Day Speech Essays Poems in Hindi English Marathi Tamil Telugu Punjabi Kannada Malayalam Bengali Urdu Language for college, school teachers students principal professor kids long short share these stuff for your friends, family & relatives through WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, hike, BBM, etc. Teachers’ Day is an international day which is celebrated in several countries by all individual worldwide to honor the most important part of our life teachers. Teachers are the one who always shows the best path in our life to build our future. It’s our turn to wish and show respect and regard for their good wishes and accurate guidance which is helpful for our entire life. Send! Happy Teachers Day Wishes SMS Quotes Greetings Images Whatsapp Status

Teachers Day long Speech

Speech on Teachers Day in English

In India, Teachers Day is celebrated every year on September 5. The date is the birthday of Dr. S. Radhakrishnan, the second President of India and a tribute that celebrates the contribution of teachers to society as a mark of Teachers Day.

Dr. S. Radhakrishnan, a firm believer in education, and the well-known scholar, diplomat and perfect teacher. He was a great fighter for freedom. He was a great philosopher and teacher. He had a deep love for the teaching profession.

Teacher’s Day are the teachers and students of the general schools, but the functions of different teaching and learning to normal activities and festivities, thanks and remembrance activities are carried out. In some schools taught to this day is the liability incurred by the older students. All educational institutions in India to this day is celebrated seriously. Teachers also give its blessing to the students at heart.

On this day by the President of India, the prizes to the selected teachers are awarded. Different states and also teachers citation awards several teachers are respected.

Teachers Day Speech in Hindi for Students

शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितम्बर को भारत में मनाया जाता है। यह डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। भारत के इस महान सपूत एक उत्कृष्ट विद्वान और शिक्षक थे। डॉ राजेन्द्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति था जब बाद में उन्होंने भारतीय गणतंत्र के उपाध्यक्ष बने। जब वह मर गया, राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने।

शिक्षक दिवस हमारे देश के शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। हम भी अपने शिक्षकों के लिए हमारे सम्मान देते हैं। शिक्षकों हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है। वे छात्रों के पात्रों का निर्माण और हमारे देश का एक आदर्श नागरिक बनने के लिए उन्हें मदद करने के लिए सबसे बड़ा योगदान है।

शिक्षकों को छात्रों सबसे अधिक ध्यान से और ईमानदारी से सिखाने के लिए और अपने बच्चों के रूप में उन्हें प्यार करते हैं। हम अधिक से हमारे माता पिता से भी उन्हें देना है। हमारे माता-पिता हमें ऊपर लाने के लिए और हमें भोजन देने के लिए और हमारे अस्तित्व के लिए पीते हैं, लेकिन शिक्षकों के ज्ञान के प्रकाश के साथ हमारे दिल को जगाने और अज्ञानता के सभी प्रकार को हटा दें। हम स्कूलों और कॉलेजों में है कि अध्ययन हमारे चरित्र की नींव का निर्माण।

शिक्षकों हमारी नैतिकता का निर्माण और हमारे जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए हमें तैयार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। शिक्षक भी हमारे जीवन में अपार ज्ञान और ज्ञान प्रदान करता है। इस दिन पर, शिक्षकों के विभिन्न कार्यों के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं और इन कार्यों से देश भर में हर जगह पर मनाया जाता है। सरकार ने भी विभिन्न पुरस्कार देकर उन्हें सम्मान देता है। इस दिन पर, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और कह कर उन्हें सम्मान – हम तुम हमारे लिए क्या करना सभी के लिए आप प्रिय शिक्षकों के लिए आभारी हैं।

Long speech on teachers day in Tamil

மறைந்த குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாள்தான் ஆண்டுதோறும் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அன்றைய தினம் தேசிய அளவிலும், மாநில அளவிலும் ஆசிரியர்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது வழங்கிக் கெளரவிக்கப்படுகிறது. இன்று ஆசிரியர் தினம் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி தமிழகத்தில், 354 ஆசிரியர், ஆசிரியைகளுக்கு மாநில அரசின் சார்பில் நல்லாசிரியர் விருது இன்று வழங்கப்படுகிறது. தேசிய அளவில் வழங்கப்படும் நல்லாசிரியர் விருதுக்கு தமிழகத்திலிருந்து 22 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆசிரியர் தினத்தையொட்டி முதல்வர் கருணாநிதி வாழ்த்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: ஆசிரியராகப் பணி தொடங்கி, நம் இந்தியத் திருநாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக விளங்கி உலகப் புகழ் குவித்த தத்துவ மேதை இராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த செப்டம்பர் 5ஆம் நாள் ஆசிரியர் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆசிரியப் பெருமக்களின் நல்வாழ்வு கருதி உயர் கல்விக்கு ஊக்க ஊதியம்; 10 ஆண்டு பணி முடித்தால் தேர்வுநிலை ஊதியம்; 20 ஆண்டு பணி முடித்தால் சிறப்பு நிலை ஊதியம்; தமிழாசிரியர்களிடையே இருநிலை நீக்கம்; தமிழாசிரியர்கள் புலவர்” பட்டம், பி.லிட்” பட்டமாக மாற்றம்; தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்ட நல்லாசிரியர் விருதுகளை, உயர்நிலைப் பள்ளி ஆங்கிலோ இந்தியன் பள்ளி உள்ளிட்ட பிற பள்ளிகளின் ஆசிரியர்களுக்கும் வழங்கிட ஆணைகள்; நல்லாசிரியர் விருது இராதாகிருஷ்ணன் விருது எனப் பெயர் மாற்றம்; விருதுத்தொகை 1000 ரூபாயை 1997இல் 2000 ரூபாய் என்றும், 2006இல் 5000 ரூபாய் என்றும் உயர்த்தியமை; மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிகரான ஊதிய உயர்வுகள், அகவிலைப்படிகள் உட்பட அரசு ஊழியர்களுக்கான சலுகைகள் அனைத்தையும் ஆசிரியர் சமுதாயமும் பெற்றுப் பயனடையச் செய்கின்றமை, பதிவு மூப்பு அடிப்படையிலேயே பள்ளி ஆசிரியர் நியமனம், தொகுப்பூதிய ஆசிரியர் நியமன முறை அடியோடு ரத்து எனச் சலுகைகளை வழங்கி அவர்களைக் காத்து வருகின்றமை முதலான இந்த அரசு வழங்கும் ஆசிரியர் நலத்திட்டங்களை நினைவு கூர்ந்து ஆசிரியர் சமுதாயம் தமது மக்கள் மனை, சுற்றம் சூழ, நலனும் வளனும் வாய்ந்து மகிழ்வுடனும் மன நிறைவுடனும் பல்லாண்டு புகழுடன் வாழ என் இதயங்கனிந்த ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களையும், இன்று மத்திய-மாநில அரசுகளின் விருதுகள் பெறும் ஆசிரியப் பெரு மக்களுக்கு என் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து மகிழ்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார்.

Teachers Day Speech in Telugu

ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం (Teachers’ Day) భారతదేశంలో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జన్మదినం అయిన సెప్టెంబరు 5 తేదీన ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటాము. ఈ రోజు శెలవుదినం కాదు. ఉత్సవం జరుపుకొనవలసిన దినం. పాఠశాలలు యధావిధిగా తెరిచి , ఉత్సవాలు జరుపుకుంటాము. ఈ రోజున ఉపాధ్యాయులను జాతీయ, రాష్ట్రీయ మరియు జిల్లా స్థాయిలలో పురస్కారాలు, గౌరవసత్కారాలు జరుగుతాయి.

పాఠశాల లేని పల్లెటూరైనా ఉండవచ్చేమోగానీ, ఉపాధ్యాయుడు లేని ఊరు మాత్రం ఉండకూడదు. పాఠశాలకూ, పాఠ్య బోధన ద్వారా ప్రగతిని నిర్దేశించే ఉపాధ్యాయుడికీ సంబంధం పాఠశాల ప్రాంగణంతో ముడిపెట్టకూడదు. ఉపాధ్యాయుడంటే పాఠశాలలో ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించే వ్యక్తే కానక్కరలేదు. బ్రతుకుతెరువుకోసం పాఠాలు చెప్పుకునే ప్రతివ్యక్తీ ఉపాధ్యాయుడే, బ్రతుకు మార్గాన్ని పాఠశాల నుండి చూపించే ఉద్యోగస్తుడూ ఉపాధ్యాయుడే. ఉపాధ్యాయుడు ఎక్కడివాడైనా ఆయన స్థానం అత్యుత్తమమైనది. అనిర్వచనీయమైనది. ఆయన తరగతిలో చెప్పే ప్రతి పాఠమూ ఒక సూక్తి వంటిది. అందుకే పాఠాలతోపాటు ఆయన బోధించే సారాంశం, పాఠాలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం లేనిదైనా అది విద్యార్ధి భవిష్యత్తు మీద పరోక్ష సంబంధాన్ని ప్రగాఢంగా చూపుతుంది కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడి వాక్కుకు అంత శక్తి ఉంది. ఆ శక్తి అనంతమైనది. విద్యార్ధి చివరి దశ వరకు అతని వెన్నంటే ఉంటుంది. విద్యార్ధి …సంఘానికి దేహం వంటివాడైతే ఉపాధ్యాయుడు ఆత్మ. అటువంటి ఉపాధ్యాయుడిని ప్రతి యేటా సత్కరించుకోవాల్సిన బాధ్యత విద్యార్ధుల మీదే కాదు, సమాజం మీద కూడ ఉంది.

అదృష్టవశాత్తూ సంప్రదాయాలకు పెద్ద పీట వేసే మన దేశంలో ఉపాధ్యాయుడికి ఉన్నత స్థానమే ఉంది. అందుకే ప్రతి ఏడాది సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన జాతీయ స్థాయిలో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము. “టీచర్స్ డే”గా విదేశాల్లో కూడా అతి ఘనంగా ఈ వేడుకలను జరుపుకుంటారు. మన దేశానికొస్తే సెప్టెంబర్ 5నే ఈ ప్రత్యేక దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి కారణం ఆ రోజు భారత ద్వితీయ రాష్ట్రపతిగా అద్వితీయంగా తన పదవీ బాధ్యతలను నిర్వహించిన డా.సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ (1888-1975) జన్మదినం కావడమే. 1962 నుండి 1967 వరకు దేశాధ్యక్షుడిగా పని చేసిన రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభంలో ఉపాధ్యాయుడు. స్వయంగా ఉపాధ్యాయుడైన ఆయన విద్య మీద అపార నమ్మకంగలవాడు. విద్యాధికులు మాత్రమే దేశ సౌభాగ్యానికి చుక్కానులని ఆయన విశ్వసించేవారు. వాస్తవానికి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని సెప్టెంబర్ 5న జరపవలసిందిగా కోరిందీ ఆయనే. తన పుట్టిన రోజునాడు తనని అభినందించడానికి వచ్చిన తన అభిమానులను ఆయన ఈ రోజు నన్ను అభినందించడంకంటే ఉపాధ్యాయులను అభినందించడం నాకు ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇస్తుందనడంతో ఆ రోజు నుంచి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని రాధాకృష్ణన్ పుట్టిన రోజునాడు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్పవారైన వారిలో అనేకమంది తమ గొప్పతనాన్ని తమ గురువులకు ఆపాదించడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం.

“మాతృదేవోభవ – పితృదేవోభవ – ఆచార్యదేవోభవ” అన్నారు పెద్దలు. తల్లి, తండ్రి తరువాత స్థానం గురువుదే అని స్పష్టం చేశారు. “గురువు” అనే పదానికి ప్రత్యేకమైన అర్ధముంది. “గు” అంటే చీకటి. “రు” అంటే తొలగించు అని అర్ధం. అజ్ఞానమనే చీకటిని తొలగిస్తాడు కాబట్టి గురువు అనే పేరు స్థిరపడిపోయింది. “గు” అంటే గుహ్యమైనది, తెలియనిది. “రు” అంటే దానిని రుచ్యము చేసేది. అంటే ఆ రహస్యమైన దానిని తెలియపరిచేది. ప్రేమ, ఆప్యాతలకు చిహ్నంగా నిలిచే గురువు విద్యార్ధుల కలలను నిజం చేసే ప్రత్యక్ష దైవం. సాక్షాత్తూ భగవంతుడే తనకు మారుగా ఉపాధ్యాయుణ్ణి పంపిస్తే విద్యార్ధులు మాత్రం ఆయన్ను విస్మరించి మార్కుల కోసం, పరీక్షా ఫలితాలకోసం గుళ్ళూ, గోపురాల చుట్టూ తిరగడం శోచనీయం. ప్రయత్నం మానవ లక్షణం. విద్యార్ధి చేసే ప్రతి ప్రయత్నానికీ గురువు ఆశీస్సులు ఉంటాయి, ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలుంటాయి. గురువు నుంచి వాటిని పొందడం ముందుగా విద్యార్ధి కర్తవ్యం. అది అతని బాధ్యత కూడా. బాధ్యతను విస్మరిస్తే భగవంతుడు కూడా ఏమీ చెయ్యలేడనే వాస్తవాన్ని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు చెప్పడం వారి బాధ్యత. ఒక కుటుంబంలాంటి సమాజంలో ఎవరు ఏ బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నా గురువు నిర్వహించే బాధ్యత సాటిలేనిది. దేనితోనూ పోల్చడానికి వీలులేనిది. ఎందుకంటే గురువు జీవితాన్ని మారుస్తాడు. ఒక తల్లి లేదా తండ్రి తమ తమ కుటుంబాలపై ప్రభావం చూపవచ్చు. కాని ఒక గురువు బాధ్యత ఆ సమాజం పైనే తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. గురువు జాతీయ నిర్మాణకర్త కాబట్టి కర్తవ్య నిర్వహణలో ఎల్లవేళలా అప్రమత్తంగా ఉంటాడు.

ఇక్కడ గురు శిష్య సంబంధం కూడా చర్చించతగ్గది. ఎందుకంటే విద్యార్ధుల మనసును విశ్లేషించడంలో ఉపాధ్యాయుడు ఎంతో ముందుంటాడు. అందుకోసం అతడు ఆ విద్యార్ధితో ఎంతో చనువుగా మెలుగుతాడు. అతనితో స్నేహం చేస్తాడు. అతనిలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేస్తాడు. ఇదంతా జరగాలంటే ఆ ఉపాధ్యాయుడికి ఎంతో సహనం అవసరం. అసహనం ఎదుటి వారి ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది కాబట్టి శాంతానికి చిహ్నంగా ఉపాధ్యాయుడు ఎల్లప్పుడూ నిలిచివుంటాడు. అంతే కాదు ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్ధుల భవిష్యత్తును సన్మార్గంలోకి తీసుకెళ్ళే డ్రైవర్‌గానూ, వారి మానసిక ఉన్నతికి పాటుపడే వైద్యుడుగానూ, వివిధ రకాల పరిస్థితులను విడమరచి చెప్పడంలో సైంటిస్టుగానూ, కలబోసి వివరిస్తూ ఆపైవచ్చే ఫలితాన్ని చూపేందుకు వంటవాడిగానూ, అతనికి బలమైన నిర్మాణాత్మక శక్తినిచ్చేందుకు కాంట్రాక్టర్‌గానూ …ఇలా సంఘంలో ప్రతి వృత్తినీ తనలో ఇముడ్చుకొని, తానే అన్ని వృత్తులని నిర్వహించేవాడిగా విద్యార్ధికి సంపూర్ణ అవగాహన కలిగేట్లు చేస్తాడు.

5th September Speech in Marathi

शिक्षक दिन ज्ञान आणि बोधप्रद देण्यासाठी आणि विद्यार्थी कारकीर्द संधी चालून करून समाजाला शिक्षकांनी केले मौल्यवान योगदानाबद्दल यांना समर्पित म्हणून साजरा केला जातो. शिक्षकांच्या दिन साजरा जगभरात अनेक देशांमध्ये प्रामाणिकपणाने लोकप्रिय आहे आणि अगदी युनेस्को यांनी स्वीकारण्यात आले आहे.

भारत 5 सप्टेंबर समाजाला शिक्षकांनी केले योगदान कर एक खूण म्हणून दिन शिकवतो म्हणून साजरा केला जातो. 5 सप्टेंबर शिक्षण कट्टर विश्वास होता, आणि सुप्रसिद्ध मुत्सद्दी, विद्वान, भारताचे राष्ट्रपती आणि वरील सर्व शिक्षक होतो जो एक उत्तम शिक्षक डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वाढदिवस आहे.

सोक्रेटस एक चांगला शिक्षक एक उदाहरण होते. तो स्वत: एक शिकाऊ तसेच शिक्षक मानले. सोक्रेटससाठी, प्रेम आणि मैत्री ज्ञान व कृपा करून च्या उद्योगधंदा योग्य संदर्भ होते. सोक्रेटस फक्त एक उत्प्रेरक म्हणून स्वत: पाहिले. तो ती त्याच्या शिक्षणाने, पण प्रत्यक्षात स्वत: सुधारण्यासाठी तो बोलत होता व्यक्ती सक्षम जे दैवी शक्ती होती वाटले.

Short Essays on Teachers Day

Teachers Day Essay 1 (100 words)

As we all know that our teachers play a great and most important role in our lives. They helps us to improve our knowledge, skill level, confidence as well as they shape us in the right shape to get success. So, we too have some responsibilities towards our loyal teachers. We all as an obedient student need to do a heartily welcome and say them wishful thanks for their selfless service of teachings all through the life as well as shaping the life of various students. Teacher’s day (which is celebrated once a year on 5th of September) is the great chance to us to spend a day for them and say thanks.

Teachers Day Essay 5 (300 words)

Teacher’s Day is a very special occasion for everyone especially for the teachers and students. It is celebrated by the students every year on 5th of September to honour their teachers. 5th of September has been declared as the Teachers day in India. Our earlier President, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on 5th of September so Teacher’s Day in India is being celebrated on his birthday because of his love and affection towards teaching profession. He was a great believer of education and highly famous as the scholar, diplomat, teacher and President of India.

Teacher’s day is a great occasion for celebrating and enjoying the relationship between teachers and students. Now a day, it is celebrated with the big enthusiasm and joy in the schools, colleges, universities and other educational institutions by both students and teachers. Teachers are given lots of wishes about long life from their students. In the modern time the celebration strategy of the teacher’s day has been standard. Students become so happy at this day and plan for the way of wishing their favourite teachers. Some students wish their favourite teachers by giving them gifts, greeting cards, pen, diaries, etc. Some students wish their teachers by sending them audio messages, emails, video messages, written messages, through online chat, social media websites like Facebook, twitter, etc. Someone just say “Happy teacher’s day” orally to wish.

We should realize the necessity and value of our teachers in our lives and celebrate Teachers’ Day every year to pay them homage for great job. Teachers are more than our parents who mold our mind towards success. They become happy and get their success in life only if their dedicated students go ahead and spread teachers name all over the world through his activities. We should follow all good lessons in our life taught by our teachers.

Happy Teachers Day Poems

Number One Teacher

(Name of teacher),

I’m happy that you’re my teacher;

I enjoy each lesson you teach.

As my role model you inspire me

To dream and to work and to reach.

With your kindness you get my attention;

Every day you are planting a seed

Of curiosity and motivation

To know and to grow and succeed.

You help me fulfill my potential;

I’m thankful for all that you’ve done.

I admire you each day, and I just want to say,

As a teacher, you’re number one!

By Joanna Fuchs

My Teachers

God the Teacher tells me: “Be unconditional!”

I tell God: “I am trying.”

Man the teacher tells me: “Be impartial!”

I tell man: “I already am.”

Dream the teacher tells me: “Be jovial!”

I tell Dream: “I am practising.”

Reality the teacher tells me: “Be practical!”

I tell Reality: “Alas, will I, Can I ever be practical?”

By Sri Chinmoy (from “The Wings of Light”)

Your Teachers

Let the sky

Become

Your teacher.

You will learn

How to serve.

Let the moon

Become

Your teacher.

You will learn

How to love.

Let the sun

Become

Your teacher.

You will learn

How to become.

by Sri Chinmoy

