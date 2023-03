The Vikram era, or Vikram samvat is an Indian calendar starting in 57 BC. The Vikram Samvat calendar starts half a century before the Gregorian calendar and works on an Indian calendar cycle. The current AD BC Gregorian calendar takes lot of inspiration from the Vikram Samvat calendar. Navratri Colours 2020

Hindu New year 2023 Whatsapp Status

The Vikrama Samvat is said to have been founded by the legendary Indian king Vikramaditya, variously considered to be a partly historical figure or a purely mythical character. The Rana rulers of Nepal made it their official calendar.

In India, the reformulated Saka Calendar is officially used, although in the Hindi version of the Preamble of the Constitution of India, the date of adoption of the constitution, 26 November 1949, is presented in Vikram Samvat (Margsheersh Shukla Saptami Samvat 2006).

Vikram Samvat 2080 Wishes & Messages

This is 2080 Year (Varsh) Of Hindu Calendar.

This Is Called Vikram Samvat 2080.

**********************

This Day Is Also Called Gudi Padva.

Gudi Padva is also Celebrate On This Day.

Happy Gudi Padva.

**********************



Naye varsh ka ye prabhaat, bas khushian hi khushian laye. Mit jaaye sab man ke andhere, har pal bas roshan ho jaye!

Nav varsh ki shubh kaamnaaye!

**********************

Saare khwaab hakiqat ban kar, Naye varsh ki anjuri mein bhar aan mile! Virah, vedana piche choote, khushi prem aur maan mile!

Nav varsh Ki Shubh kaamnaaye.

**********************

!!JAI JAI SHREE RADHE-SHYAM!! Nav varsh ki purv sandhya par apko aur aapke poore parivaar ko.

Nav varsh ki Hardik Shubkamnaaye.

**********************

Jo ek galti kare? anjaan Jo do galti kare? nadaan Jo teen galti kare? shaitaan Jo galtiyon pe galti kare.. Pakistan, aur Jo har galti maaf kare.. HINDUSTAN!

Nav Varsh Ki Shubh Kamnaye.

Hindu Nav Varsh 2077.

**********************

