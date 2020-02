Kashmir Solidarity Day Whatsapp Status Dp Messages Pictures Sms 2020:- On the occasion of Kashmir Solidarity Day Glad to share with you Kashmir Solidarity Day Whatsapp Status Dp Messages Pictures Sms 5 February 2020 share these stuff for your friends, family or relatives through whatsapp, facebook, twitter, wechat, bbm etc. Kashmir Solidarity Day, or Kashmir Day, Kashmir Day is considered to be the National holiday or festival in Pakistan and is celebrated on 5th February every year in showing their support to all the Kashmiris in India and honouring all the martyrs who lots their lives for the Freedom of Kashmir in the Indian sovereignty. The day often marks unrest in Indian controlled Kashmir. Kashmir Day was first proposed by the Jamaat-e-Islami party in Pakistan in 1990.

Kashmir Solidarity Day Whatsapp Status Dp Messages Pictures Sms

Tu Ne Ujri Hoi “JANAT” Ko Na Daikha Ho Tho

Aa Mairay Ujray Huway Bikray Huway

“KASHMIR” Ko Daikh…

Kashmir Day

Wadi Ma Bichi Ha Saf_E_Matam Ab Tk

Zulm-O-Sitm-O-Choor Nhi Km Ab Tk

Uf Sbzah O Gul Ma Ya Lpakte Shulay

Kashmir Ki Jannat Ha Jahanum Ab Tk.

Tu Ne Ujri Hui Jannat Ko Na Daikha Ho Tou

Aa Mere Ujrey Howa Bikhrey Howa “KASHMIR” Ko Daikh…

Dedicated To SELF DETERMINATION In Kashmir.

Dhoodh Mangoge To Kheer Doogan

Kashmir Mangoge To Chir Doogan !

Kashmir Is Very Beautiful ValleyBut Under

The Control Of India,Today Is Kashmir Day,

So Please Pray For Muslims

Of Kashmir.

May Allah Give Them Freedom

Ameen

Roz Khabrein Kashmir Ki

Dekhte Hain Roz Khabrein Kashmir Ki

Sunte Hain Roz Khabrein Kashmir Ki

Basss Itna hi Karte Hain Roz Hum…

Kia Kabi Amli Fikar Ki Kashmir Ki

Kashmir Mein Bhi Insaan Rehte Hain

Kashmir Ko Gulamin Mein 68 Saal Ho Gay But Abi

Tak Na India Ne Chora isse Or Na Pakistan ne Dil Se

is K lye Kuch Kia Bss Batein Ki Hain

Ay Logo Zra Jago Kashmir Mein Bhi Insaan Rehte Hain

Kash Quaid E Azam Kashmir

Aj 5th February Hai… Kia Kahu Happy Kashmir Day Ya

Happy Lahu Day, Ya Happy Gulami Day.. Haay Haay Haay

Kash Quaid E Azam Kashmir Ka Masla Bhi Hal Kar Jate

Kash… Kash… Kash…

Wish you a very Kashmir Solidarity Day to all 🙂