South Zone Meet: Telangana swimmers impresses at the Event :- Jhanavi Goli, Ruthvik Reddy, and M. Preetham Suhas impressed the audience on Sunday, as they won medals in various events at the 32nd South Zone Aquatic Championships that was held at the GMC Balayogi Aquatic Complex at Gachibowli Stadium in Hyderabad.

Jhanavi was the top swimmer as she won medals in four individuals (50m, 100m, 200m backstroke, and 200 IM) and one team (400 IM) events.

Katyayani claimed silver in the girl’s 12-14 50m event with an impressive timing of 28.93, just 0.22 seconds behind Karnataka’s Nina Venkatesh.

Ruthvik emerged individual champion in Group I with 35 points while Preetham took the best swimmer’s title in Group III with 26 points.

The results of the various group are as mentioned below:

Boys 9-10 200m Freestyle Relay: 1. Karnataka A (S, Yashraj, Velu, Harikarthik, Abdul, Wafi Hakeem, P V, Monish) 2:11.28, 2. Tamil Nadu (P. R Yeswanth M. S. Nitheesh, S. Gokulan, Sarvepalli Sai Aditya) 2:13.52 10, 3. Andhra Pradesh A 2:18.51.

Girls 9-10 200m Freestyle Relay: 1. Karnataka A (Dhinidhi Desinghu, Sanjana Naveen, Priyanshi Mishra, Monya Kousumi) 2:08.52, 2. Tamil Nadu A (Pramiti Gnanasekaran, M. Akkshara, K. Shakthi Shivani, Akriti Malini Sabat) 2:10.91, 3. Telangana A 2:14.57.

Boys 15-17 200m Freestyle: 1. Ruthvik Reddy (Telangana) 2:00.96, 2. Mohit Venkatesh (Karnataka) 2:01.76, 3. Abhilash Ch (Telangana) 2:04.13.

Girls 12-14 200m Freestyle: 1. K. Sanjana (Telangana) 2:18.27, 2. Ashmitha Chandra (Karnataka) 2:18.42, 3. Hita Anand (Karnataka) 2:22.05.

Boys 11 100m Backstroke: 1. M. Suhas Preetham (Telangana) 1:12.97, 2. M. Theerdhu Samadev (Andhra Pradesh) 1:15.12, 3. Yash Kartik (Karnataka) 1:16.36.

Boys 15-17 100m Backstroke: 1. Ruthvik Reddy (Telangana) 1:03.92, 2. Y. Jashwanth Reddy (Telangana) 1:04.40, 3. C. Darel Steve (Tamil Nadu) 1:05.37.

Girls 15-17 100m Backstroke: 1. C. Suvana Baskar (Karnataka) 1:09.66, 2. R. Bhoomika Kesarkar (Karnataka) 1:13.65, 3. Jhanavi Goli (Telangana) 1:15.11.

Girls 9-10 50m Backstroke: 1. Dhinidhi Desinghu (Karnataka) 36.27, 2. B. Alamkruthi (Andhra Pradesh) 37.19, 3. Pramiti Gnanasekaran (Tamil Nadu) 37.31.

Boys 15-17 50m Breaststroke: 1. Arun Sambu (Kerala) 30.38, 2. Litheesh Gowda G. (Karnataka) 33.03, 3. Suryanshu Basa (Telangana) 33.12.

Girls 12-14 50m Breaststroke: 1. Anvita Gowda A. (Karnataka) 36.56, 2. Naga Greeshmini V. (Andhra Pradesh) 37.58, 3. V. Hitaishi (Karnataka) 37.89.

Boys 11 50m Breaststroke: 1. Bhuvan Rudraraju (Karnataka) 37.91, 2. R. Navaneeth Gowda (Karnataka) 39.61, 3. Rathi Yash (Andhra Pradesh) 40.61.

Girls 11 50m Breaststroke: 1. Vihitha Nayana (Karnataka) 37.55, 2. Manavi Varma (Karnataka) 38.76, 3. N. Sarayu Pavani (Andhra Pradesh) 40.09.

Boys 15-17M Freestyle Relay: 1. Karnataka A (Raj Vinayak Relekar, S. Samartha Rao, Litheesh Gowda G., Mohit Venkatesh) 8:26.61, 2. Telangana A 8:38.90, 3. Kerala A 9:00.42.

Boys 15-17 800m Freestyle Relay: 1. Deep Venkatesh Gilda (Karnataka) 9:03.88, 2. Mohit Venkatesh (Karnataka) 9:09.89, 3. Abhilash Ch (Telangana) 9:18.26.

Girls 12-14 800m Freestyle: 1. Ashmitha Chandra (Karnataka) 10:08.57, 2. Vritti Agarwal (Telangana) 10:13.29, 3. B. M. Rithika (Karnataka) 10:30.43.

Boys 11 100m Freestyle: 1. R. Navaneeth Gowda (Karnataka) 1:06.58, 2. M. Suhas Preetham (Telangana) 1:06.67, 3. Tanav Bharadwaj K. (Karnataka) 1:06.86.

Boys 15-17 200m IM: 1. Raj Vinayak Relekar (Karnataka) 2:19.95, 2. Litheesh Gowda G. (Karnataka) 2:20.92, 3. N. Vishwas Reddy (Telangana) 2:22.68.

Girls 15-17 200m IM: 1. Jhanavi Goli (Telangana) 2:39.14, 2. Gunn Matta (Karnataka) 2:39.42, 3. Anumati Chougule (Karnataka) 2:45.56.

Boys 12-14 200m IM: 1. Utkarsh Patil S. (Karnataka) 2:21.80, 2. B. Sai Nihar (Telangana) 2:22.42, 3. Tarun Arun Gowda (Karnataka) 2:29.75.

Boys 9-10 200m IM: 1. Sarvepalli Sai Aditya (Tamil Nadu) 2:45.18, 2. P. V. Monish (Karnataka) 2:46.23, 3. B. Goutham Sasi Vardhan (Telangana) 2:46.99.

Girls 9-10 200m IM: 1. Dhinidhi Desinghu (Karnataka) 2:47.21, 2. B. Alamkruthi (Andhra Pradesh) 2:54.80, 3. Shakti Ishwar Prasad (Tamil Nadu) 2:57.84.

Boys 15-17 100m Butterfly: 1. Raj Vinayak Relekar (Karnataka) 1:00.02, 2. Sudarshan Hasthak (Karnataka) 1:00.54, 3. N. Vishwas Reddy (Telangana) 1:00.79.

Girls 12-14 100m Butterfly: 1. Nina Venkatesh (Karnataka) 1:08.68, 2. K. Sanjana (Telangana) 1:11.51, 3. Anshu Deshpande (Karnataka) 1:12.46.

Boys 11 100m Butterfly: 1. Renukacharya Hodmani (Karnataka) 1:11.39, 2. M. Samadev Theerdhu (Andhra Pradesh) 1:12.04, 3. Aryan Patil A. (Karnataka) 1:12.49.

Boys 15-17 50m Backstroke: 1. Ruthvik Reddy (Telangana) 28.59, 2. Ramesh Purvank (Karnataka) 30.11, 3. Y. Jashwanth Reddy (Telangana) & B. Jatin (Karnataka) 30.93.

Girls 15-17 50m Backstroke: 1. C. Suvana Baskar (Karnataka) 31.87, 2. Jhanavi Goli (Telangana) 34.12, 3. Sunaina Manjunath (Karnataka) 34.28.

Boys 11 200m Medley Relay: 1. Karnataka A (2:18.24), 2. Andhra Pradesh A (2:20.40) 3. Telangana A 2:24.39 8.

Girls 11 200m Medley Relay: 1. Karnataka A (2:16.54), 2. Telangana A (2:27.90), 3. Tamil Nadu A (2:35.60).

Boys 15-17 400m IM: 1. B. Jatin (Karnataka) 5:02.30, 2. Litheesh Gowda G. (Karnataka) 5:02.99, 3. N. Vishwas Reddy (Telangana) 5:03.40.

Girls 15-17 400m IM: 1. Gunn Matta (Karnataka) 5:42.13, 2. Jhanavi Goli (Telangana) 5:43.84, 3. Anumati Chougule (Karnataka) 5:44.51.

Boys 11 200m IM: 1. Renukacharya Hodmani (Karnataka) 2:40.54, 2. Yash Kartik (Karnataka) 2:42.90, 3. D. Varshith (Telangana) 2:54.03.

Boys 15-17 200m Butterfly: 1. Sudarshan Hasthak (Karnataka) 2:13.43, 2. N. Vishwas Reddy (Telangana) 2:15.99, 3. L. Ben Hanan (Tamil Nadu) 2:19.67.

Boys 15-17 100m Freestyle: 1. Ruthvik Reddy (Telangana) 55.37, 2. Mohit Venkatesh (Karnataka) 55.92, 3. Raj Vinayak Relekar (Karnataka) 56.14.

Girls 12-14 100m Freestyle: 1. Ashmitha Chandra (Karnataka) 1:04.66, 2. K. Sanjana (Telangana) 1:05.09, 3. Smrithi Smrithi (Karnataka) 1:05.42.

Boys 9-10 200m Medley Relay: 1. Tamil Nadu A (2:21.94), 2. Karnataka A (2:27.72), 3. Telangana A (2:33.19).

Girls 9-10 200m Medley Relay: 1. Karnataka A (2:27.13), 2. Tamil Nadu A (2:27.65), 3. Andhra Pradesh A (2:38.62).

Boys 15-17 400m Medley Relay: 1. Karnataka A (4:17.03), 2. Telangana A (4:17.58) 3. Tamil Nadu A (4:20.86).

Girls 15-17 400m Medley Relay: 1. Karnataka A (5:00.21), 2. Andhra Pradesh A (5:15.86), 3. Telangana A (5:21.20).

Boys 15-17 400m Freestyle: 1. S. Samartha Rao (Karnataka) 4:24.78, 2. Abhilash Ch. (Telangana) 4:26.12, 3. Venkatesh, Mohit (Karnataka) 4:26.67.

Boys 12-14 200m Backstroke: 1. Utkarsh Patil S. (Karnataka) 2:20.76, 2. B. Sai Nihar (Telangana) 2:23.13, 3. Akshay R. Shet (Karnataka) 2:24.18.

Boys 15-17 200m Backstroke: 1. C. Darel Steve (Tamil Nadu) 2:18.42, 2. Y. Jashwanth Reddy (Telangana) 2:18.68, 3. Deep Venkatesh Gilda (Karnataka) 2:18.76.

Girls 15-17 200m Backstroke: 1. C. Suvana Baskar (Karnataka) 2:35.91, 2. R. Bhoomika Kesarkar (Karnataka) 2:40.08, 3. Jhanavi Goli (Telangana) 2:43.36.

Boys 9-10 100m Freestyle: 1. P. V. Monish (Karnataka) 1:06.66, 2. Sarvepalli Sai Aditya (Tamil Nadu) 1:06.86, 3. M. Yagna Sai (Andhra Pradesh) 1:07.08.

Girls 12-14 100m Breaststroke: 1. V. Hitaishi (Karnataka) 1:19.78, 2. Anvita Gowda A. (Karnataka) 1:19.94, 3. V. Naga Greeshmini (Andhra Pradesh) 1:25.41.

Boys 15-17 100m Breaststroke: 1. Litheesh Gowda G. (Karnataka) 1:11.51, 2. Suryanshu Basa (Telangana) 1:12.32, 3. S. Giridhar (Kerala) 1:12.92.

Boys 11 50m Butterfly: 1. M. Theerdhu Samadev (Andhra Pradesh) 32.15, 2. Renukacharya Hodmani (Karnataka) 32.58, 3. R. Ghanashyam (Karnataka) 33.08.

Girls 12-14 400m Freestyle Relay: 1. Karnataka A (4:27.69), 2. Kerala A (4:35.30), 3. Telangana A (4:37.55).

Boys 15-17 400m Freestyle Relay: 1. Karnataka A (3:48.53), 2. Telangana A (3:52.84), 3. Tamil Nadu A (3:57.78).

Boys 11 200m Freestyle Relay: 1. Karnataka A (2:04.52), 2. Andhra Pradesh A (2:07.05), 3. Telangana A (2:07.85).

Boys 11 50m Backstroke: 1. M. Suhas Preetham (Telangana) 33.03, 2. M. Theerdhu Samadev (Andhra Pradesh) 33.87, 3. Suresh Tanay (Karnataka) 34.00.

Boys 9-10 50m Freestyle: 1. P. V. Monish (Karnataka) 30.47, 2. Sarvepalli Sai Aditya (Tamil Nadu) 31.09, 3. M. Yagna Sai (Andhra Pradesh) 31.32.

Girls 12-14 50m (Freestyle): 1. Nina Venkatesh (Karnataka) 28.71, 2. Katyayani Golem (Telangana) 28.93, 3. Sanaa Mathew (Kerala) 29.81.

Boys 15-17 50m Freestyle: 1. Ruthvik Reddy (Telangana) 25.42, 2. N. V. Sai Samarth (Karnataka) 25.61, 3. Raj Vinayak Relekar (Karnataka) 25.90.

Boys 11 50m Freestyle: 1. M. Suhas Preetham (Telangana) 29.93, 2. R. Navaneeth Gowda (Karnataka) 30.46, 3. Sharvil Lokesh Reddy (Karnataka) 31.30.

Girls 11 50m Freestyle: 1. Sarojini Saminathan (Tamil Nadu) 31.79, 2. G. Raj Sri Laasya (Telangana) 31.95, 3. M. P. Aarna (Karnataka) 32.68.

Boys 12-14 400m IM: 1. B. Nihar Sai (Telangana) 5:01.34, 2. Samarth More S. (Karnataka) 5:17.56, 3. M. J. Praveen Kumar Tamil Nadu (5:21.72).